Nie przestaje bulwersować. Dmitrij Miedwiediew z nową mapą świata

Propaganda Kremla

W propagandowej zagrywce Miedwiediewa cała wschodnia i południowa Ukraina zostaje przyłączona do Rosji, zaś część zachodnia podzielona między Rosję i Polskę. Do "rozbioru" Ukrainy swoją cegiełkę miałyby dołożyć także Węgry (im przypada Użhorod) i Rumunia (obwody czerniowiecki i winnicki). Oskarżanie Polski o chęć rozbioru Ukrainy to stały już element propagandy Kremla, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.