Miedwiediew haniebnie atakuje Polaków. "To wyraz frustracji rosyjskich elit"

- Polska od dłuższego czasu jest w mediach rosyjskich złym chłopcem do bicia. To się nie zaczęło z wybuchem wojny. Co więcej, w narracji propagandy rosyjskiej cały Zachód jest zły, a Polska jest jednym z najważniejszych prowodyrów rzekomo antyrosyjskiej, rusofobicznej polityki - ocenił wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich.