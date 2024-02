Bodnar przekaże opinię ws. b. funkcjonariuszy CBA

Afera gruntowa to potoczne określenie afery korupcyjnej, która wybuchła latem 2007 roku. Jej skutkiem było między innymi odwołanie ówczesnego wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, co w konsekwencji doprowadziło do rozpadu ówczesnego rządu, złożonego z koalicji PiS, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony RP i przedwczesnych wyborów parlamentarnych.