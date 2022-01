Blinken po spotkaniu z Zełeńskim: Zaoferowaliśmy Rosji dwie drogi

Poinformował, że w piątek spotka się w Genewie z szefem rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. - Świat patrzy na to, co się tutaj dzieje. Kiedy Rosja wykorzystuje siłę, aby bezkarnie działać przeciwko innym suwerennym narodem, to inne kraje myślą, że też mogą naruszać zasady pokoju i swój własny interes przekładać ponad wspólny interes społeczności międzynarodowej - tłumaczył Blinken.