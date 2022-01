Inwazja na Ukrainę coraz bliżej? Rosja ewakuuje swoje placówki dyplomatyczne

"To, jak interpretować ewakuację, stało się częścią zagadki polegającej na przewidzeniu kolejnej sztuki prezydenta Rosji Władimira Putina. Ukraińscy i amerykańscy urzędnicy twierdzą, że odchudzenie rosyjskiej ambasady może być po części propagandą, po części przygotowaniem do zbliżającego się konfliktu lub po części manewrem mylącym. Wszystkie trzy opcje wchodzą w grę" - pisze we wtorek "New York Times".