Bełchatów. Zgłosiła policji, że ma objawy koronawirusa. Teraz stanie przed sądem

Koronawirus dotarł do Europy. Pierwszy przypadek odnotowano w Zielonej Górze, kolejne osoby zgłaszają się z podejrzeniami choroby. Tak było w Bełchatowie, gdzie na policję zgłosiła się kobieta. Teraz odpowie przed sądem.

Z powodu "żartu" kobieta stanie przed sądem. Odpowie za bezpodstawne wezwanie służb za co grozi areszt, ograniczenia wolności albo grzywna do 1 500 złotych.

- Nikt nie chce się narażać - mówił niedawno Wirtualnej Polsce jeden z ratowników z mazowieckiego pogotowia ratunkowego. Wyznaje, że ratownicy nie chcą jeździć do osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Rzeczniczka pogotowia zapewnia, że ratownicy "do osób kaszlących" nie są wysyłani. Jednak decyzja należy do dyspozytora, a procedura jest taka: jeśli jest podejrzenie zagrożenia zdrowia czy życia, karetkę trzeba wysłać.