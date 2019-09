Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Tymczasowy rurociąg zacznie działać dopiero jutro

Przepompowywanie ścieków przez most pontonowy nie rozpocznie się w niedzielę, lecz dopiero w poniedziałek - poinformował szef KPRM, minister Michał Dworczyk. Powodem jest konieczność wprowadzenia zmian przy wprowadzeniu jednej z nitek rurociągu do pomp.

Minister dodał, że w nocy zostaną zalane obie rury i "jeżeli do rana nie będzie żadnych niepokojących sygnałów, to od rana zacznie się tłoczenie nieczystości do Czajki". - To oznacza, że jutro ten zrzut ścieków do Wisły zostanie zatrzymany - dodał minister Dworczyk.