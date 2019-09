Warszawa. Awaria oczyszczalni "Czajka". Przełom na Wiśle. "To rekord świata"

Prace związane z ułożeniem na moście pontonowym rurociągu, którym popłyną ścieki do oczyszczalni "Czajka", dobiegają końca. W sobotę ma zostać przeprowadzony test, a w niedzielę instalacja zacznie działać pełną parą. - To rekord świata - przekonuje główny inżynier budowy Wojciech Skowyrski.



W opinii Wojciecha Skowyrskiego, głównego inżyniera budowy, konstrukcja w ciągu tygodnia alternatywnej instalacji odprowadzającej ścieki to "rekord świata". Jak zapewnił, most wraz z rurociągiem będzie można bezpiecznie wykorzystywać co najmniej do końca roku.