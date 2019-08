Warszawa. Ministerstwo ujawnia przyczynę awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka"

- Przyczyną rozerwania kolektora przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" było pęknięcie rurociągu na połączeniu ze stalową rurą osłonową - poinformował Marek Gróbarczyk. Minister dodał, że "uszkodzenie połączenia mogło być przyczyną wzrostu ciśnienia, a w efekcie - wybuchu".



Minister wyjaśnił, że rura osłonowa została wykonana metodą przewiertu sterowanego, co - z uwagi na jej średnicę - było "horrendalnie drogim przedsięwzięciem". Taki przewiert, według ministra, mógł kosztować nawet miliardy złotych. Gróbaczyk dodał, że do dalszych ustaleń - w tym ustalenia powodu rozszczelnienia rurociągu - potrzebna jest ocena biegłych.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Sztab kryzysowy podejmuje decyzje

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki są wtłaczane prosto do Wisły.