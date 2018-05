Awantura w Studio Polska. Poszło o niepełnosprawnych

Gościem Programu TVP Studio Polska byli prof. Karol Karski i Piotr Ikonowicz. W pewnym momencie doszło do awantury.

- Przypomniałem sobie te 100 mln, które Lech Wałęsa obiecał w czasie wyborów. Wspiera kogokolwiek w jakiejkolwiek akcji, a sam nie potrafił wywiązać się ze swoich obietnic. W przeciwieństwo do PO i PSL oraz Wałęsy, my realizujemy swoje zobowiązania - mówił o wizycie byłego prezydenta w Sejmie prof. Karol Karski z PiS .

- Ludzie mają dziwne skojarzenia. Niektórym wszystko kojarzy się z seksem, a panu z Kościołem - zripostował prof. Karski. - Odruchem serca natychmiast, to co mogliśmy, daliśmy. To skok jakościowy w porównaniu do tego, co było - dodał w nawiązaniu do propozycji niepełnosprawnych.