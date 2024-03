Awantura o pieniądze dla zbrojeniówki. "Problem leży w innym miejscu"

- Podejrzewam, że to był kluczowy hamulec do zgłoszenia się po większe środki. Nasze firmy nie mają dużych możliwości, bo dotychczas realizowały mało zamówień. Na przykład amunicji kalibru 155 mm w polskim przemyśle zamówiliśmy tylko niewiele ponad 40 tysięcy przez kilka lat, czyli kilka tysięcy rocznie. Dla porównania, nasza roczna dostawa to może nawet i nie tyle, ile Ukraina zużywa każdego dnia wojny - wylicza Cielma i pyta "co państwo polskie zrobiło w ciągu ostatnich 15 lat, żeby w przemyśle były realizowane duże programy?".