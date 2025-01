Autonomia Palestyńska gotowa przejąć kontrolę nad Strefą Gazy

Autonomia Palestyńska wyraziła gotowość do przejęcia pełnej odpowiedzialności za Strefę Gazy. Prezydent Mahmud Abbas podkreślił, że jest to odpowiedź na zapowiedź zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. "Rząd palestyński pod kierownictwem prezydenta Abbasa zakończył wszystkie przygotowania do całkowitego przejęcia odpowiedzialności za Strefę Gazy" - napisano w komunikacie prezydencji palestyńskiej.