Atak nożownika w Małopolsce. Raniony mężczyzna jest w ciężkim stanie

Poszkodowany 21-latek jeździł wraz ze swoim rodzicem motocyklem w okolicach Pańskiej Góry położonej w Beskidzie Małym. Mężczyźni wybrali się na rekreacyjną przejażdżkę. Nie wiadomo, dlaczego 39-letni napastnik postanowił ugodzić mężczyznę. Nożownik najpierw przebił opony w motocyklu, a następnie rzucił się na chłopaka. Ciosy trafiły w udo i w ramię. Niestety zadane rany okazały się być głębokie. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala .

Policja szybko ujęła napastnika. Prawdopodobnie zostanie mu postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. To nie jedyna taka sytuacja, do której doszło dziś w Małopolsce. Również do ataku nożem doszło w Oświęcimiu, gdzie dwaj mężczyźni pokłócili się na stacji benzynowej. W efekcie jeden z nich ugodził drugiego nożem w plecy. U napastnika stwierdzono 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego ofierze nie stało się nic poważnego.