Artur Zawisza potrącił rowerzystkę w Warszawie. Teraz usłyszy 4 zarzuty

Artur Zawisza potrącił rowerzystkę. Byłemu posłowi grożą 3 lata więzienia

- Oczywiście byłem trzeźwy. Nie miałem jednak obowiązujących uprawnień do prowadzenia auta, co nie jest zgodne z prawem, choć nie jest to zbrodnia. Od kilku lat obowiązuje świeży przepis, który traktuje to jako sprawę względnie lekką, ale jednak karną - przyznawał wtedy w rozmowie z WP były parlamentarzysta.