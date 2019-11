Warszawa. Wypadek Artura Zawiszy. Jest opinia biegłego

Prokuratura uznała, że potrącenie rowerzystki przez byłego posła Artura Zawiszę zakwalifikowane zostanie jako wypadek. Do akt wpłynęła opinia biegłego z zakresu medycy sądowej. Poszkodowana doznała obrażeń na okres powyżej 7 dni.

Pod koniec października Artur Zawisza potrącił rowerzystkę w Warszawie. Kobieta trafiła do szpitala. Okazało się, że były poseł PiS nie powinien wsiadać za kierownicę, bo stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Wszystko przez to, że wcześniej jeździł pod wpływem alkoholu. Były polityk nie wyrobił ponownie stosownych dokumentów.