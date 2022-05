Arabsko-chińska przyjaźń kwitnie. Saudowie dobijają targu z Pekinem

Napięte stosunki Rijadu z Waszyngtonem

Napięcia w stosunkach między królestwem a Waszyngtonem uwidoczniły się w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - zauważa "The Interpreter". Arabia Saudyjska odrzuciła prośby USA ws. zwiększenia wydobycia ropy, co doprowadziło do wzrostu cen na Zachodzie i konieczności dalszego korzystania z rosyjskiej ropy przez Europę. Chociaż Arabia Saudyjska wezwała do politycznego rozwiązania problemu rosyjskiej inwazji, nie potępiła samej agresji.