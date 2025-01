Apokaliptyczny krajobraz w USA. Miasto niemal doszczętnie spalone

W wyniku pożarów w hrabstwie Los Angeles zginęło co najmniej 5 osób, a ponad 1100 budynków zostało zniszczonych. Wszystkie ofiary śmiertelne odnotowano w Altadenie i Pasadenie, gdzie pożar Eaton wybuchł we wtorek wieczorem, dając mieszkańcom niewiele czasu na ewakuację - podaje The Los Angeles Times.