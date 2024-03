Antyukraiński kandydat TD. Kierownictwo szybko podjęło kroki

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dowiedział się, że Mariusz Wdowczyk pełni obecnie funkcję prezesa Portów Gdańskich Eksploatacji. Został on mianowany na to stanowisko jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Co więcej, jest on jednym z nielicznych byłych agentów CBA, którzy utrzymali swoje stanowiska w zarządach państwowych spółek.