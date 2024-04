Andrzej Duda w USA. Prezydent zdradził kulisy rozmów

Kwestii bezpieczeństwa będzie dotyczyła również druga część podróży głowy państwa - do Kanady. - Bezpieczeństwo to jest temat absolutnie najważniejszy, który będziemy kontynuowali podczas wizyty w Kanadzie, gdzie w Vancouver spotkam się z premierem Justinem Trudeau. Porozmawiamy o zbliżającym się szczycie NATO, o mojej propozycji podniesienia wydatków w państwach NATO na obronność z 2 do 3 proc. (PKB – przyp. red.) i o tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby Rosja nie wygrała wojny w Ukrainie - mówił Duda w rozmowie z "Faktem".