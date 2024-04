"Wielcy przyjaciele". Spotkanie Duda-Trump

Prezydent Duda był w towarzystwie ministrów z jego kancelarii, Marcina Mastalerka i Wojciecha Kolarskiego. Spotkanie miało charakter prywatny, a po kolacji w Trump Tower prezydent Duda podkreślił, że odbyło się ono w przyjacielskiej atmosferze. Również Kolarski wyraził zadowolenie, mówiąc: "To było znakomite spotkanie. Długa, prawie dwuipółgodzinna rozmowa przebiegała w znakomitej atmosferze. To było spotkanie dwóch przyjaciół". Jak relacjonował, Trump podkreślał swoją sympatię do Polski i uznanie wobec Polaków.