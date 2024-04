"Lizus z Polski". Kwaśniewski komentuje spotkanie Duda-Trump

Według byłego prezydenta najważniejszym tematem kolacji powinna być kwestia dalszego wsparcia dla Ukrainy. To od republikanów zależy, czy wielomiliardowa pomoc dotrze do ukraińskich żołnierzy. - To jest od wielu miesięcy zablokowane, a sytuacja staje się dramatyczna, ponieważ jeżeli nie pomożemy Ukrainie, to oni nie dadzą sobie rady i Putina będziemy mieli na Bugu - mówił Kwaśniewski.