Żona Trumpa "wpadła we wściekłość". Czy to może pogrążyć go w wyborach?

Zapłata za milczenie aktorki porno. Melania Trump "wpadła we wściekłość"

Według nowojorskiego dziennika Melania Trump "wpadła we wściekłość", gdy w 2018 r. zapoznała się z doniesieniami, że jej mąż przekazał pieniądze aktorce filmów dla dorosłych. Jak opisuje, powołując się na "NYT" portal TVN24, ówczesna pierwsza dama miała odwołać podróż z Trumpem do Davos w Szwajcarii, złożyła zaimprowizowaną wizytę w waszyngtońskim United States Holocaust Memorial Museum, po czym udała się do rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.