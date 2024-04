Nieoficjalne informacje po spotkaniu Duda-Trump. "Na pewno go nie przekonał"

– Moim zdaniem prezydent został trochę wepchnięty na minę. Bo doskonale wiadomo, jakie nastawienie ma Trump do Ukrainy. I nie zmieni go. Po przyjeździe do Polski sejmowa większość może go atakować: o to co załatwił i kiedy będzie pomoc finansowa ws. broni dla Ukrainy. Wszyscy wiemy, jest ona blokowana przez Trumpa. Duda na pewno go nie przekonał do zmiany stanowiska ws. Ukrainy – mówi informator z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.