Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. "Wymienili uściski i uprzejmości"

Zapowiedź spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem wywołała liczne komentarze. - Jedno, co dobre może z tego wyniknąć, to jeżeli zostanie poruszona kwestia sprawy ukraińskiej - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24, dodając, że prezydent mógłby namówić Trumpa do przekonania swoich kongresmenów do głosowania za pomocą dla Ukrainy. - To sprawa fundamentalna - podkreślił wicepremier.