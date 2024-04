Ważna deklaracja ws. Ukrainy. Jest jedność przywódców UE

- Podczas specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej poinformowałem przywódców UE o kolejnym rosyjskim ataku terrorystycznym na nasze miasto Czernihów. I to dzieje się każdego dnia. Odzwierciedla to naszą obecną kluczową potrzebę – potrzebę obrony powietrznej. Niestety na Ukrainie i w naszej części Europy nie mamy takiego poziomu obrony, jaki widzieliśmy kilka dni temu na Bliskim Wschodzie — relacjonuje ukraiński prezydent we wpisie na portalu X.