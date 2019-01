Andruszkiewicz: faszyzm brzydzi mnie podobnie jak komunizm

Świeżo upieczony wiceminister administracji i cyfryzacji Adam Andruszkiewicz przekonuje, że stanowisko otrzymał ze względu na swoje kompetencje, a nie protekcję Kornela Morawieckiego. Odpowiada również na zarzuty o propagowanie faszyzmu.

Andruszkiewicz prosi o sto dni spokojnej pracy, po upływie których opinia publiczna będzie mogła ocenić jego działania. "Bardzo chciałbym pomóc przy wdrażaniu wszystkich e-usług, które nie są rozpowszechnione. Dzięki znajomości social mediów jestem w stanie rozpropagować ten temat. Dziś wielu Polaków zaczyna i kończy dzień, śledząc portale społecznościowe. To duże pole do manewru. Być może uda się wdrożyć różne usługi ułatwiające życie Polakom np. za pośrednictwem social mediów" - zapowiedział.

Nowy wiceminister odniósł się także do zarzutów o propagowanie faszyzmu. Wiążą się one się z czasami, gdy Andruszkiewicz pełnił funkcję przewodniczącego Ruchu Narodowego. "Nigdy nie byłem faszystą. To ideologia, która mnie brzydzi, podobnie jak komunizm. Przyznam, że osobiście nie spotykałem się z takim określeniem ze strony PiS. Proszę pamiętać, że stoi za mną mnóstwo młodych ludzi i to jest duża siła. Widać to zresztą na moim koncie na Facebooku. Moje zasięgi w sieci oscylują często wokół kilku milionów odbiorców miesięcznie" - skwitował.