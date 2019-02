Agresywne psy pogryzły 9-latka w Gdańsku

Do zdarzenia doszło koło parkingu przy Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Psy pogryzły tam 9-letniego Bartosza. Jego matka opowiada, że zwierzęta rzuciły się także w jej stronę.

Psy zaatakowały chłopca w poniedziałek - informuje Radio Gdańsk. Matka opowiedziała dziennikarzom, że przyjechała z synem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na badania do lekarza.

Zaparkowała przy na ul. Smoluchowskiego i poszła z chłopcem do parkomatu. Poprosiła go, by poczekał na nią chwilę ona zostawi bilet za szybą samochodu.