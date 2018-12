Amstaffa, który pogryzł dziecko, prowadziła 15-latka. Usłyszała zarzuty

To 15-latka wyprowadziła w niedzielę na spacer amstaffa, który rzucił się na 8-letnią dziewczynkę. Nastolatka policji tłumaczyła, że nie spodziewała się takiej reakcji psa. Policjanci mimo to postawili jej zarzuty. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich.

Sprawa trafiła do sądu dla nieletnich

- Każdy, kto ma psa, musi się liczyć z tym, że powinien zachować szczególną ostrożność w trzymaniu jakiegokolwiek psa. To może być nawet jamnik – jeżeli on w pewnym momencie okaże się agresywny i zaatakuje kogoś to oznacza, że my go nie dopilnowaliśmy. Czy powinien mieć kaganiec? To zdrowy rozsądek powinien mówić poza przepisami prawa - podsumowuje sierż. szt. Świeży.