Kujawsko-Pomorskie: 9-latka została dotkliwie pogryziona przez psy

Dziewczynka przykryła 4-letniego brata własnym ciałem, gdy zaatakowały go dwa psy. Została mocno pogryziona i trafiła do szpitala.

Do dramatycznego wydarzenie doszło w niedzielę we wsi Radomice (woj. kujawsko-pomorskie). Kilkoro dzieci bawiło się na polu z sankami. Była wśród nich 9-letnia Julka i jej 4-letni brat Kacper. W pewnym momencie dzieci zaatakowały dwa psy, owczarek niemiecki i bernardyn, które wydostały się z posesji - informuje tvn24.pl. Dorośli, którzy byli z dziećmi, próbowali je odciągnąć.

Rodzice złapali dzieci na ręce i uciekli do domu. - To działo się tak szybko. Julka była w szoku. Nawet nie płakała - opowiedziała Katarzyna Berger, mama dzieci. Pogotowie zabrało dziewczynkę do szpitala we Włocławku. Julka ma pogryzione ręce, nogę i głowę. Jej życiu nie zgaraża niebezpieczeństwo. Czterolatkowi nic się nie stało.