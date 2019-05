Afera wokół działki Mateusza Morawieckiego. Jest reakcja Zbigniewa Ziobry

- Mam zaufanie do premiera, że to, co mówi, jest prawdą - oznajmił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To reakcja na zamieszanie po publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik twierdzi, że Mateusz Morawiecki nabył niegdyś od Kościoła działkę znacznie poniżej jej wartości.

Zbigniew Ziobro zabrał głos na konferencji prasowej (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Mateusz Morawiecki miał kupić od Kościoła działkę w 2002 roku, jeszcze jako członek zarządu banku BZ WBK. "Gazeta Wyborcza" wskazuje, że nie ma po niej śladu w oświadczeniach majątkowych premiera, a tłumaczenia Morawieckiego są nieścisłe.

Do publikacji szybko odniosło się Centrum Informacyjne Rządu. Uznało, że artykuł "służy przedstawieniu premiera i jego żony w złym świetle" oraz że jest "pełen manipulacji i sprzeczności ". Premier zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

Co na to Zbigniew Ziobro? O sprawę pytany był na konferencji prasowej w Stalowej Woli. - O ile mi wiadomo, premier nie złamał w tej sprawie prawa. Wydał oświadczenie. Mam zaufanie do premiera, że to, co mówi, jest prawdą. Poczekajmy na wynik postępowania sądowego. Może być inny niż treść artykułu. Jest pozew, jest stwierdzenie nierzetelności, proszę to przyjąć do wiadomości - powiedział minister.

Według szacunków cytowanych przez "Wyborczą" ekspertów od nieruchomości dzisiejsza wartość działki Morawieckich może wynosić nawet 70 mln zł.

