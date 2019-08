Afera "Tęczowy Music Box". Prokuratura prowadzi śledztwo ws. Krzysztofa Sadowskiego

Jak ustaliła Wirtualna Polska, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zgwałcenia dwóch osób poniżej 15. roku życia przez Krzysztofa Sadowskiego. Zawiadomienie w sprawie znanego muzyka złożyły dwie kobiety.

To o tyle zaskakujące, że jeszcze w środe rano wiceminister sprawiedliwości twierdził, że nie ma postępowania ws. Sadowskiego. - Nie mam informacji, żeby do prokuratury w tej sprawie wpłynęło jakieś zawiadomienie - powiedział w Polskim Radiu Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

- Byłam na policji w tej sprawie. Jestem tym zdziwiona. Dziewczyna ma fatalną opinię, rozbiła małżeństwo znanego aktora. To chora psychicznie osoba. Zażądała astronomicznych sum. Mąż dla świętego spokoju mówił "tak, tak, tak". Pomagał jej, dawał jej pieniądze na psychiatrę. Próbowaliśmy jej pomagać, załatwialiśmy jej pracę, ale teraz nie wiem, co się z nią dzieje – mówiła nam Urbańska.

Kolejne kobiety, które miały być ofiarami Krzysztofa Sadowskiego, przerywają milczenie. Opowiadają o tym, co miał im robić znany muzyk Krzysztof Sadowski. Dotarliśmy do kilku z nich. – Całe życie na to czekałam, ale do tej pory się bałam. Moje życie znów jest w gruzach, ale czas powiedzieć prawdę. Robił mi to w swoim domu, samochodzie, mieszkaniu – mówi nam Justyna.