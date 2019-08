Krzysztof Sadowski oskarżany. Wiceminister: "Brak zawiadomienia do prokuratury"

Krzysztof Sadowski (znany muzyk) w ogniu krytyki po tym, jak jeden z dziennikarzy zarzucił mu czyny pedofilskie. - Nie mam informacji, żeby do prokuratury w tej sprawie wpłynęło jakieś zawiadomienie - powiedział w Polskim Radiu Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

- Według mojej wiedzy nie ma takiego zawiadomienia, przy czym jeżeli będzie uprawdopodobnione, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, postępowanie powinno być wszczęte. Tylko pytanie, czy są to już pewne informacje, bo pojawiają się też zapewnienia z drugiej strony, że te doniesienia nie są prawdą - podkreśla wiceminister sprawiedliwości.

Krzysztof Sadowski i nowe przepisy PiS

- Już wiele lat temu powinien powstać rejestr pedofilów. Nie powstawał, dlatego to my teraz go wprowadziliśmy. I to my doprowadzimy do tego, że powstanie specjalna komisja ds. pedofilii - zaznaczył polityk PiS. Dodał, że zmiany prawa w tej kwestii są już analizowane w Trybunale Konstytucyjnym.