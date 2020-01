WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze stanisław kogut + 1 fundacja stróże Sylwester Ruszkiewicz 53 min. temu Afera senatora Stanisława Koguta. CBA zatrzymało też radną Prawa i Sprawiedliwości Jak ustaliła Wirtualna Polska, razem z byłym senatorem PiS Stanisławem Kogutem i jego synem zatrzymana została przez CBA szefowa małopolskiego PFRON, radna Prawa i Sprawiedliwości Marta M. Nieoficjalnie, polityk miał jej załatwić posadę w małopolskim Funduszu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Marta M. to radna PiS w sejmiku małopolskim i szefowa tamtejszego oddziału PFRON (Forum, Fot: Agencja Forum) Informację o zatrzymaniu dyrektor Marty M. potwierdziliśmy w małopolskim PFRON. – Komunikat w tej sprawie wydamy dzisiaj po południu – usłyszeliśmy w biurze prasowym Funduszu. Marta M. to radna PiS w sejmiku małopolskim i niedoszła kandydatka tej partii w ubiegłorocznych wyborach do Senatu. Na listach wyborczych miała zastąpić ....Stanisława Koguta, któremu PiS - po postawieniu prokuratorskich zarzutów w 2018 roku - wycofało poparcie. Była murowaną kandydatką do objęcia po nim senatorskiego mandatu. Niespodziewanie pod koniec sierpnia zrezygnowała ze startu, uzasadniając decyzję "względami osobistymi”. Decyzję o jej wycofaniu podjęło kierownictwo PiS.

Z naszych informacji wynika, że już wówczas do liderów Prawa i Sprawiedliwości, a także do służb - dochodziły sygnały mogące świadczyć o "współpracy" M. i fundacji Stanisława Koguta. Nieoficjalnie, w zamian za załatwienie przez senatora Koguta posady dyrektora PFRON, Marta M. miała przekazywać środki z Funduszu na działalność jego fundacji w Stróżach. Co ciekawe, szefową małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została w lipcu 2016 roku. Wygrała konkurs jako jedyna dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Zobacz też: Uniewinniony Piotr Najsztub na "Marszu tysiąca tóg". Wicerzecznik PiS zareagował Decyzja o wycofaniu jej z wyborów zaskoczyła lokalnych działaczy. Małopolska radna bowiem nie przekazała im szczegółów decyzji. Zamiast niej w wyborach do Senatu wystartował były asystent…Stanisława Koguta: Wiktor Durlak. W wyborach pokonał swojego mentora i dostał się do Senatu. Dzisiaj usłyszą zarzuty Przypomnijmy, chodzi o śledztwo w sprawie podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, a także powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne. Do tej pory zarzuty usłyszało 24 podejrzanych. - Dzisiaj do tego śledztwa zatrzymano trzy osoby. Wszyscy zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty korupcyjne - były senator i jego syn usłyszą między innymi zarzuty przyjęcia wielomilionowych łapówek, natomiast dyrektor PFRON usłyszy zarzut wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA. - Osoby te zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych, natomiast po zakończeniu tych czynności prokurator podejmie decyzje co do ewentualnych środków zapobiegawczych - mówiła z kolei prok. Katarzyna Żołna z Prokuratury Regionalnej w Katowicach w TVP Info. Pytana o kwoty korzyści majątkowych, które mieli przyjąć b. senator i jego syn wskazała, że chodzi o łączną kwotę ponad 3 mln zł. Korzyści majątkowe wręczone senatorowi Kogutowi i jego synowi miały mieć formę dotacji na działalność prowadzonej przez nich Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Polityk od początku nie przyznaje się do winy. Stanisław Kogut zgodził się na pokazywanie przez media jego pełnego wizerunku oraz jego pełnego imienia i nazwiska. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące