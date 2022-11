53 psy przeżyły katastrofę samolotu. Szukają nowego domu

Psy, w tym wiele szczeniąt, były przewożone przez organizację zajmującą się ochroną zwierząt Humane Animal Welfare Society. To bezdomne psiaki, które miały trafić do schroniska w rejonie Waukesha w stanie Wisconsin. Do katastrofy doszło nieopodal celu. Maszyna straciła oba skrzydła, ale pilotowi udało się bezpiecznie osadzić kadłub samolotu na zaśnieżonym polu.