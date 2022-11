To zmienia naszą wiedzę o świecie. Przełomowe odkrycie w Australii

Naukowcy zastosowali przełomową metodę badań

W swoich badaniach naukowcy korzystali z obrazowania 2D oraz 3D, dzięki czemu mogli zajrzeć w poszczególne warstwy stromatolitów. To właśnie wtedy zauważyli kopułowe kształty, które mają być dowodem na to, że formacja skalna powstała przy udziale procesu fotosyntezy, kiedy to istoty żywe absorbują energię słoneczną. Naukowcy uważają, że powyższa metoda doskonale może sprawdzić się podczas badania potencjalnego życia na Marsie.