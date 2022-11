Sensacyjne odkrycie w Izraelu zmienia dotychczasową wiedzę

Naukowcy zwrócili uwagę na jeszcze jedną kwestię - jak duże znaczenie dla rozwoju człowieka miało przejście ze spożywania jedzenia surowego do gotowanego. Dzięki tej zmianie organizm zaczął zużywać znacznie mniej energii na trawienie, co pozwoliło na intensywny rozwój innych układów ciała. Co więcej, ludzie zyskali czas (który dotychczas wykorzystywali na zdobywanie i trawienie surowej żywności) na to, by rozwijać nowe systemy społeczne i behawioralne.