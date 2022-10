Niesamowite znalezisko. Ulewa odsłoniła coś bardzo cennego

Szukanie szafirów z latarką

To nie był przypadkowy spacer. Okolica, w której dokonano niezwykłego znaleziska znana jest jako Eldorado dla łowców klejnotów. A ostatnie dni to doskonały okres na takie poszukiwania - skarb można znaleźć bez konieczności kopania. Wszystko dzięki częstym ulewom, które zmyły warstwę gleby, odsłaniając prawdziwe klejnoty. Wystarczy jedynie spacer z latarką. Ogromny szafir, o którym mowa, to efekt takiego właśnie poszukiwania.