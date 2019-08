15 sierpnia. Defilada 2019 w Katowicach. Ostre słowa prezydenta Andrzeja Dudy. "Ohydne i nieprzyzwoite"

Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Prezydent, premier i czołowi politycy PiS przyjechali do Katowic, gdzie odbywają się główne uroczystości. Andrzej Duda w bardzo mocnych słowach odniósł się do "plotek" ws. obniżenia uposażeń emerytalnych dla żołnierzy.

Katowice. 15 sierpnia. Andrzej Duda złożył wieniec i wygłosił ostre przemówienie (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie pod pomnikiem Piłsudskiego, po nadaniu odznaczeń i nominacji generalskich na pl. Chrobrego. Wyjaśnił, że cieszy się z przeniesienia głównych uroczystości 15 sierpnia do Katowic. - W tym dniu nie sposób nie wspomnieć i o tych, którzy krwawili się tutaj, na Śląsku, którzy protestując przeciwko niemieckiemu uciskowi (...) za wszelką cenę, nawet z bronią w ręku, gotowi byli walczyć, by tu była Polska - przypomniał.

Pod koniec wystąpienia odniósł się do "horrendalnych plotek" o obniżaniu uposażeń emerytalnych dla żołnierzy. - Nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują żołnierze i ich rodziny - zapewnił. Stwierdził, że dzwoniły do niego w tej sprawie zaniepokojone wdowy.

- Proszę, by tego rodzaju kłamliwymi argumentami nie posługiwać się w kampanii, bo to jest ohydne i nieprzyzwoite – zaznaczył mocno. Stwierdził, że jest to "wstrętna nieprawda".

Prezydent po chwili przeprosił za odniesienie się podczas uroczystości do tych "wstrętnych pomówień". - Przepraszam za te mocne słowa, przepraszam że padają w tej chwili – stwierdził.

15 sierpnia. Defilada 2019. Start pochodu o godz. 14

We mszy za ojczyznę, która odbyła się przed południem w katowickim kościele garnizonowym, wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef MON Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, szef BBN Paweł Soloch, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i władze województwa.

O godz. 14 rozpocznie się defilada wojskowa "Wierni Polsce". Jej trasę wytyczono ulicami Katowic. Weźmie w niej udział ok. 2,6 tys. żołnierzy. Poza kolumnami pieszymi, ulicami miasta przedefiluje ponad 180 pojazdów.

Opozycja twierdzi, że przeniesienie obchodów 15 sierpnia do Katowic to manewr wyborczy. - Obchody 15 sierpnia, dnia Wojska Polskiego, będą odbywać się w Katowicach, dlatego że jest to okręg wyborczy obecnie urzędującego premiera - stwierdził lider Platformy Obywatelskiej

Grzegorz Schetyna i kierownictwo PO złożyli wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.