12 członków PO odchodzi z partii. Wśród nich burmistrz Terespola

12 samorządowców odeszło z Platformy Obywatelskiej w Terespolu w woj. lubelskim. Wśród polityków opuszczających szeregi partii jest burmistrz miasta, Jacek Danieluk. Jak twierdzi Danieluk, powodem jego odejścia jest brak zainteresowania partii potrzebami miasta.

- Nie widzę żadnych szans na przeprowadzenie reform, czy jakichkolwiek zmian przy obecnych niskich sondażach Platformy Obywatelskiej. Widzimy ponadto zbyt mocne i wyraźne skręcenie w kierunku lewej strony, a dla mnie, osoby, która ma prawicowe poglądy, jest to nie do pogodzenia - tłumaczył burmistrz Terespola.

Jacek Danieluk podkreśla jednak, że nie ma nic do zarzucenia większości swoich współpracowników. Polityk podkreśla, że w PO istniały osoby "które widziały problemy i potrzeby partii, i na nie zareagowały". Wśród nich wymienił wicemarszałka Krzysztofa Grabarczyka i posła Stanisława Żmijana. Działacz potępił jednak politykę kadrową Platformy, która, jego zdaniem, często promowała osoby bez większych dokonań dla regionu.