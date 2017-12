Jarosława Kaczyńskiego może rozpierać duma. PiS wciąż ma się świetnie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma powody, by uznać dobiegający końca 2017 rok za udany. Poparcie dla jego partii od dawna jest imponujące. Sondaż z końca grudnia tylko przypieczętowuje sukces PiS.

Kto cieszy się, że 2017 rok dobiega końca?

Na to, że przyszły rok będzie dużo lepszy niż obecny zapewne liczą Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Poparcie dla nich wyniosło kolejno: 6,9 proc., 5,5 proc. oraz 5,4 proc. badanych. Oznacza to, że te ugrupowania znalazły by się w Sejmie.