100 obrzydliwych zbrodni. David Fuller zszokował Wielką Brytanię

Przeszukanie domu mordercy przyniosło kolejne szokujące znaleziska. Śledczy odnaleźli dyski twarde, płyty DVD i karty pamięci, na których były zdjęcia i filmy nagrane przez Fullera w trakcie wykorzystywania seksualnego zwłok w kostnicach szpitali, w których pracował. Niektóre materiały były opatrzone nazwiskami ofiar. Było ich co najmniej sto, Fuller wykorzystywał zwłoki osób, które w chwili śmierci miały od 9 do 100 lat. Mężczyzna miał łatwy dostęp do zwłok, pracował w szpitalach w Kent i Sussex jako konserwator instalacji elektrycznych. Zwykle pracował w nocy, gdy w kostnicy nie było innych pracowników.