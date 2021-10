Polska seryjna morderczyni. Tillie Klimek nie miała litości

Tymczasem dotąd raczej zdrowy mężczyzna w mgnieniu oka tracił siły i zdrowie. Tillie tak się przejęła jego losem, że doradziła mu zakup polisy na życie, co też skwapliwie uczynił. Gdy z powodu swojego stanu został przykuty do łóżka na stałe, żona nie opuszczała go w potrzebie. Zatroskana siedziała obok na krześle i dziergała na drutach czarny kapelusz, który obiecała założyć na jego pogrzeb. Sąsiedzi zaczęli coś podejrzewać, kiedy Tillie kupiła w prezencie dla (żyjącego jeszcze) męża… trumnę, którą postawiła w piwnicy. Franciszek Kupczyk spotkał się ze św. Piotrem w 1921 roku.