Życzenia na Boże Narodzenie 2019. Piękne, zabawne, wierszyki, na SMS, facebooka, email

W Boże Narodzenie mało jest czasu na telefony, kiedy pędzimy po prezenty i przygotowujemy potrawy na świąteczny stół. Napisz do swoich bliskich, przyjaciół i znajomych SMS, wiadomość na facebooku albo email. Podajemy teksty życzeń w formie wierszyka i nie tylko.

Życzenia na Boże Narodzenie 2019. Piękne, zabawne, wierszyki, na SMS, facebooka, email (iStock.com, Fot: kiko_jimenez)

Liczne przed Wigilią spotkania opłatkowe sprawdzają, czy potrafimy wymyślać oryginalne życzenia. Jeśli brakuje Ci już świeżych pomysłów na bożonarodzeniowe pozdrowienia albo zwyczajnie zajmujesz się przygotowywaniem barszczu, skorzystaj z naszych propozycji. Przed 24 grudnia napisz do swoich bliskich, zrób miły gest wobec znajomych, przypomnij o dawnych przygodach starym przyjaciołom.

Życzenia uniwersalne na Boże Narodzenie

Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe.

Dużo śniegu, smacznej rybki,

lekkiej i niegroźnej chrypki,

uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha

w nadchodzące święta życzy …

W ten wigilijny wieczór

ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek.

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!

Życzenia religijne na Boże Narodzenie

To właśnie tego wieczoru,

gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

– w serca złamane i smutne,

cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku...

życzy...

Jak obyczaj każe stary,

według ojców naszych wiary,

chcemy złożyć Wam życzenia,

z dniem Bożego Narodzenia.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,

która wschodzi tuż po zmroku,

da Wam szczęście i pomyślność,

w nadchodzącym Nowy Roku.

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie,

tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie

i daje Ci spokój, radość i wiarę

w te święta radosne, hojne i wspaniałe.

Wesołych Świąt życzą...

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi…

Niech się Wam, mili, najlepiej powodzi.

Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie.

I niech Was dobrego nic w życiu nie minie.

Życzenia pochodzą z serwisów wierszykolandia.pl i wiersze24.pl

