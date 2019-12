Wigilia Bożego Narodzenia. Tradycyjne zwyczaje związane z 24 grudnia

Wigilia to jeden z najważniejszych dni w okresie Bożego Narodzenia. To wtedy całą rodziną zasiadamy przy wspólnym stole, aby rozkoszować się smakiem 12 postnych dań, śpiewać kolędy, a o północy razem wybrać się na pasterkę.

Wigilia to dzień wypadający 24 grudnia poprzedzający święto Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego terminu "vigilia", oznaczającego czuwanie. Wigilią nazywana jest także uroczysta kolacja, do której tego dnia zasiada o zmroku cała rodzina.

24 grudnia. Wieczerza wigilijna

Kolację poprzedza modlitwa oraz dzielenie się opłatkiem, "świętym chlebem". Opłatek symbolizuje wdzięczność oraz przebaczenie dawnych zaszłości - osoby skłócone nie siadają bowiem razem do posiłku. To również nawiązanie do dzielenia się chlebem w trakcie ostatniej wieczerzy.

Wigilia. Tradycja 12 potraw

Tradycyjnie pod białym obrusem umieszczamy odrobinę sianka. To nawiązanie do sianka ze żłóbka Dzieciątka Jezus. Symbolizuje skromność oraz prostotę. W niektórych domach praktykuje się losowanie jak najdłuższego źdźbła sianka spod obrusa - jego szczęśliwy posiadacz będzie się cieszył największym powodzeniem przez cały nadchodzący rok.

Wigilia. Tradycyjna pasterka

Nocna liturgia o północy w Wigilię to zwyczaj przyjęty przez Kościół Katolicki w V w., który dotarł do nas z przybyciem pierwszych chrześcijan. Uroczysta msza święta odbywa się na pamiątkę pierwszych pasterzy z Betlejem. To oni dotarli do miejsca narodzenia Dzieciątka Jezus i pierwsi złożyli mu hołd. Do świątyń na pasterkę tradycyjnie schodzą się całe rodziny i wspólnie kolędując, celebrują rozpoczynające się święta Bożego Narodzenia.