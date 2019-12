Pogoda. Zima będzie śnieżna, niezbyt przyjemna, ale nie u nas

- Pogoda ewidentnie zwariowała - mówią nam eksperci. Nie chcą wierzyć modelom i przesądzać o tym, co nas czeka do końca roku. Z dużym prawdopodobieństwem oceniają jednak, że białych świąt nie będzie - w wigilię nie spadnie śnieg.

Pogoda. Zima inna niż wszystkie?

Na razie się na to nie zanosi. Z tego, co widać na zdjęciach z NASA, będzie powtórka sprzed roku. Zima będzie śnieżna, niezbyt przyjemna, ale po drugiej stronie Atlantyku, czyli na wschodzie Ameryki - mówi Urbaniak.

- Właściwie nie ma szans na śnieg w wigilię. Po świętach może się to zmienić. Po huśtawce pogodowej (we wtorek w Karpaczu temperatura poszybowała do 16 st. C) stopniowo, bardzo powoli temperatura będzie spadać. Jednak wciąż będziemy mieć pogodę jesienną. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Jednak za dużo śniegu nie napada. Na ogół będzie cienka warstewka albo w ogóle go nie będzie - podkreśla ekspert.