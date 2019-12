WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda oszalała przed świętami. Temperatura ciągle rośnie Do piątku będzie pogodnie i dość słonecznie, ale już w weekend chmury i deszcz. Cały czas będzie ciepło. W niedzielę o godzinie 05.19 rozpocznie się astronomiczna zima, jednak opady śniegu spodziewane są tylko w szczytowych partiach Tatr. Nie ma co liczyć na białe święta. Pogoda jak na wiosnę. Temperatura rośnie (WXCharts) * Pogoda. Nad Polskę dociera ciepłe powietrze z rejonu Półwyspu Iberyjskiego i Morza Śródziemnego

* Temperatura dobije nawet do 12 stopni

* Temperatura dobije nawet do 12 stopni

* Są pierwsze prognozy, jak będą wyglądały święta Pogodę do piątku w południowej i środkowej części Europy kształtował będzie bowiem rozległy układ wysokiego ciśnienia o nazwie Urte z centrum nad Morzem Czarnym i Turcją. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, dopiero w piątek Urte osłabnie, a znad Atlantyku w kierunku Skandynawii i północnej Rosji ruszą kolejne ośrodki niżowe oraz towarzyszące im fronty atmosferyczne. Taki rozkład ciśnienia sprawi, że przez cały tydzień z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze z rejonu Półwyspu Iberyjskiego i Morza Śródziemnego, stąd dość często (głównie na południu) słupek rtęci w ciągu dnia przekraczał będzie nawet 10 stopni. Pomimo sprzyjającej aury, to uważajmy, bo przy pogodnym niebie, napływie ciepłych mas powietrza i słabym wietrze dość często tworzyć się będą poranne mgły i silne zamglenia. Dopiero w piątek pogodny Urte odpuści i od soboty aura się pogorszy, bo nad Polskę powrócą chmury frontowe z opadami przelotnymi deszczu, a w niedzielę w szczytowych partiach Tatr i Sudetów popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Intensywniej deszcz popada zwłaszcza w sobotę (21.12) na zachodzie kraju, gdzie w ciągu dnia może spaść od 6–10 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda. Wiatr Przez większa część tygodnia (do piątku) wiatr powieje z kierunków południowych i głównie będzie to wiatr słaby i umiarkowany (do 10–20 km/h). Silniej, bo do 30– 40 km/h powieje tylko nad samym morzem. Dopiero od piątku wiatr zacznie przybierać na sile i pojawią się porywy do 40–60 km/h. Pogoda. Temperatura Będzie ciepło, zwłaszcza na południu Polski, gdzie przez cały tydzień w ciągu dnia termometry wskazywać będą od 9 do 12 stopni. Natomiast w pozostałej części kraju (w pasie północnym i środkowym) utrzyma się również w miarę stabilna temperatura, bo z przedziału od 6 do 9 stopni. Także nocami nie powinniśmy narzekać na chłód, bo nad ranem termometry wskażą od 3 do nawet 8 stopni oczywiście na plusie. Pogoda na święta Pierwsze prognozy na święta wskazują, że zarówno Wigilia jak i Święta Bożego Narodzenia na przeważającym obszarze Polski zapowiadają się ze zmienną aura – więcej chmur, trochę słońca i od czasu do czasu popada przelotny deszcz. Więcej szczęścia do pogody będą mieli mieszkańcy północnej Polski, a w Wigilię również południowej części kraju, gdzie pogodnego nieba będzie najwięcej. Nadal będzie ciepło, bo w Wigilię i oba dni świąteczne termometry wskażą od 5–7 stopni na północy, do nawet 9–12 na południu. Niestety przy tak wysokich wskazaniach termometrów nigdzie nie będziemy mogli liczyć na "białe święta".