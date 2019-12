Życzenia świąteczne. Wierszyki, zabawne i tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2019

Już w 24 grudnia zasiądziemy do wspólnego stołu, żeby w gronie rodziny i przyjaciół przygotować się na Boże Narodzenie. Szukasz zabawnych lub klasycznych życzeń, które można przesłać znajomym na Facebooku lub w wiadomości SMS? Mamy kilka propozycji.

Zabawne i rymowane życzenia na Boże Narodzenie 2019

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.