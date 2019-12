Zabawne i tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2019. Sprawdź nasze propozycje

Życzenia na Boże Narodzenie to ciekawy i miły sposób na przekazanie najbliższym, jak ważni są dla ciebie. Jeżeli nie potrafisz właściwie dobrać słów, poniżej prezentujemy kilka przykładów wierszyków i życzeń na Boże Narodzenie.

Wierszyki, rymowanki i zabawne życzenia na Boże Narodzenie

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas, Gdy siedzimy wszyscy w kole, i MAMY bliskich przy stole. Spokojnych i zdrowych Świąt!

Dziś Wigilia - wielki dzień. Smutki niech odejdą w cień. Już choinka przystrojona, w kuchni coś gotuje żona. Gdzieś dzieciaki się krzątają, na gwiazdora wyglądają. Ty wciąż czekasz na prezenty. Chłopie... jesteś Ty walnięty? Chyba robisz sobie jaja? Ciągle wierzysz w Mikołaja? Leć do sklepu, weź na raty cały wór prezentów, straty se odrobisz w przyszłym roku, aż z wysiłku pęknie w kroku. Psa zaprzęgnij do swych sań, niech pomyśli żeś jest drań. Nie bądź facet miękka faja i udawaj Mikołaja. Niech rodzinka zapamięta, jakie były piękne święta. A na koniec radę mam - prezent stary zrób se sam.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2019

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...