Życzenia na Boże Narodzenie 2019. SMS, facebook, wierszyki

Zbliża się Boże Narodzenie 2019. Złóż bliskim życzenia świąteczne z wyprzedzeniem. Krótki wiersz, SMS, post na facebooku czy dowcipny mail dopełnią radosną atmosferę. Podziel się z innymi miłością i przyjaźnią na odległość.

Boże Narodzenie 2019. Życzenia na SMS i facebooka

* By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy, by się wiodło znakomicie, by wesołe było życie!