Najpiękniejsze kolędy na Boże Narodzenie 2019. Zobacz teksty Już niedługo Boże Narodzenie. Poznaj najpiękniejsze tradycyjne pieśni, których nie może zabraknąć przy świątecznym stole. Przedstawiamy teksty i podkłady muzyczne. Najpiękniejsze kolędy na Boże Narodzenie 2019. Tradycyjne polskie pieśni, których nie może zabraknąć w wigilijny wieczór. Kolędy na Boże Narodzenie. Teksty tradycyjnych pieśni Tradycja śpiewania kolęd utrzymuje się w Polsce od XV wieku. Blisko 500 lat mają najstarsze pieśni na Boże Narodzenie, tłumaczone z łaciny i czeskiego. Należy do nich znany po dziś dzień chorał "Anioł pasterzom mówił", po łacinie "Angelus pastoribus". Kolędę zapisano – sam tekst bez melodii – w tak zwanym rękopisie kórnickim, pochodzącym z połowy XVI wieku manuskrypcie z biblioteki w Kórniku pod Poznaniem. Poniżej przedstawiamy teksty kolęd na Boże Narodzenie, między innymi "Anioł pasterzom mówił", wraz z linkami do popularnych wykonań. "Anioł pasterzom mówił" – tekst kolędy Anioł pasterzom mówił:

Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.

Narodził się w ubóstwie

Pan waszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego

poselstwa wesołego,

bieżeli do Betlejem skwapliwie.

Znaleźli dziecię w żłobie,

Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej,

uniżył się Wysoki,

pałacu kosztownego żadnego

nie miał zbudowanego

Pan waszego stworzenia. O dziwne narodzenie,

nigdy niewysławione !

Poczęła Panna Syna w czystości,

porodziła w całości

Panieństwa swojego. Już się ono spełniło,

co pod figurą było:

Arona różdżka ona zielona

stała się nam kwitnąca

i owoc rodząca. Słuchajcież Boga Ojca,

jako wam Go zaleca:

Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,

w raju wam obiecany,

Tego wy słuchajcie. Bogu bądź cześć i chwała,

która byś nie ustała,

jako Ojcu, tak i Jego Synowi

i Świętemu Duchowi,

w Trójcy jedynemu. Nie było miejsca dla Ciebie – tekst kolędy Nie było miejsca dla Ciebie,

w Betlejem w żadnej gospodzie.

I narodziłeś się Jezu,

w stajni w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca choć szedłeś,

jako Zbawiciel na ziemię,

by wyrwać z czarta niewoli,

nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca choć szedłeś,

ogień miłości zapalić,

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić. Gdy lisy mają swe nory

i ptaki swoje gniazdeczka

dla Ciebie miejsca nie było,

musiałeś szukać żłóbeczka. A czemuż, Jezu, na świecie,

tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie,

w niejednej człowieczej duszy. Nie było miejsca choć szedłeś,

ogień miłości zapalić,

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś

Ludzkość przytulić do łona

I podać z krzyża grzesznikom

Zbawcze, skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś

Ogień miłości zapalić

I przez swą mękę najdroższą

Świat od zagłady wybawić. Nie było miejsca choć szedłeś,

ogień miłości zapalić,

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś

Wszystkim otworzyć swe Serce

I kres położyć miłośnie

Ludzkiej nędzy, poniewierce. A dzisiaj, czemu wśród ludzi

Tyle łez, jęku, katuszy,

Bo nie ma miejsca dla Ciebie

W niejednej człowieczej duszy. Nie było miejsca choć szedłeś,

ogień miłości zapalić,

i przez swą mękę najdroższą

świat od zagłady ocalić. Gdy śliczna panna – tekst kolędy Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

Z wielkiem weselem tak jemu śpiewała:

Li li li li laj, moje dzieciąteczko,

Li li li li laj, śliczne paniąteczko. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,

Pomóż radości wielkiej sercu memu:

Li li li li laj, wielki królewicu,

Li li li li laj, niebieski dziedzicu. Sypcie się z nieba liczni Aniołowie,

Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie.

Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,

Li li li li laj, w ubogim żłóbeczku. Cicho wietrzyku, cicho południowy,

Cicho powiewaj, niech śpi panicz nowy.

Li li li li laj, mój wdzięczny synaczku,

Li li li li laj, miluchny robaczku. Cicho bydlątka parą swą puchajcie,

Ślicznej dziecinie snu nie przerywajcie:

Li li li li laj, mój jedyny Panie,

Li li li li laj, jedyne kochanie. O jako serce, jako się rozpływa!

Jakiej radości śpiewając zażywa:

Li li li li laj, mój drogi kanaczku,

Li li li li laj, najmilszy synaczku. Nic mi nie mówisz, o kochanie moje!

Przecież pojmuję w sercu słowa twoje:

Li li li li laj, o Boże wcielony!

Li li li li laj, nigdy niezmierzony. Śpijże już moja perło droga,

Niech ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.

Li li li li laj, mój śliczny rubinie,

Li li li li laj, póki sen nie minie. Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,

Śpieszcie do ludzi z pokojem, posłowie.

Li li li li laj, wielki królewiczu,

li li li li laj, niebieski dziedzicu. Łączcie się w dziełach, wszystkie ziemskie dzieci,

Niechaj się miłość w sercu waszym nieci.

Li li li li laj, wielki królewiczu,

Łączcie się w dziełach, wszystkie ziemskie dzieci,

Niechaj się miłość w sercu waszym nieci.

Li li li li laj, wielki królewiczu,

li li li li laj, niebieski dziedzicu.